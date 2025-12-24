КМГ: От ханфу до културното наследство – потапящи изживявания привличат туристи от цял свят в Китай

Облечена в елегантно ципао и с деликатно кръгло ветрило, германската пътешественичка Леа Хофман се разхожда из град Суджоу. Пътуването ѝ обаче не е просто обикновена туристическа обиколка. „Искам наистина да се потопя в това място и да усетя чара на китайската традиционна култура", казва тя.

Хофман е пример за нарастваща тенденция сред чуждестранните туристи, които търсят при посещенията си в Китай автентична връзка с културата на страната — от тъкане, което е част от нематериалното културно наследство в Юннан, през опити над грънчарско колело в столицата на порцелана Дзиндъджън или изработване на елегантна суджоуска бродерия.

„Причините, поради които чуждите туристи посещават Китай, стават все по-разнообразни. Шоута, спортни събития, изложби и гурме храна могат да бъдат голяма привлекателна сила", казва Ху Ди, собственик на туристическа агенция в Суджоу. Той добавя, че броят на туристите, които пътуват самостоятелно или на малки групи, планират разширени маршрути и остават за по-дълго, нараства. А интересът се измества от емблематични забележителности към тематични, потапящи и персонализирани преживявания.

В богатата на културни ценности северна провинция Шаанси, например, различни проекти, свързани с Чан'ан – старото име на Сиан и бивша столица на множество китайски династии – предлагат възможности на туристите да се снимат с древни костюми, да участват в интерактивни представления и опитат ястия, приготвяни от векове. И, разбира се, да го споделят в социалните медии, давайки възможност на повече хора да усетят чара на Китай. „Костюмите и сцените във видеоклиповете са спиращи дъха. Искам да изпитам тази атмосфера от първа ръка", казва Леа Хофман.

Тази туристическа тенденция се подкрепя и от разширяващата се безвизова политика на Китай и мерките, които улесняват пътуванията на чужденци, включително възстановяване на данъци и подобрени възможности за онлайн плащания. Така например, през третото тримесечие на 2025 г. без визи в Китай са влезли над 7 милиона души или 72,2% от всички входящи визити, а ръстът на годишна база е над 48%.

Тъй като културните обиколки стават все по-популярни, чуждестранните туристи проявяват засилващ се интерес към места извън типичните големи градове като Пекин, Шанхай и Гуанджоу. През тази зима популярни дестинации са Харбин, Далиен, Чанчун и Инин. Данни на китайския туроператор Trip.com показват, че резервациите за места, свързани със зимен туризъм, са се увеличили почти двойно спрямо миналата година, като в Хъбей, Синдзян-уйгурския автономен район и Вътрешна Монголия увеличението е над 130%.

В отговор на растящото търсене, градовете използват безвизовата политика, за да разработват бутикови маршрути. В Пекин, например, се предлагат обиколки на традиционните квартали „хутун" и велосипедни турове по централната ос на града, а в Юннан – екопътеки и приключенски маршрути в тропическите гори. В Гуанси-джуанския автономен район туристите могат да участват в бране на тропически плодове, а влакът „Панда експрес" преминава през невероятно красиви места в провинциите Съчуан, Гуейджоу и Чунцин.

Услугите за чуждестранни туристи също се подобряват. Разширява се обхватът на терминалите за плащане с чужди карти, а решенията за мобилни плащания се усъвършенстват. Търговски зони като „Пазарът на коприната" в Пекин, предлагат обслужване на чужди езици, обмяна на валута и бързо шине на дрехи. Провинция Джъдзян пък пусна глобална платформа за интелигентни туристически услуги, която предлага планиране на маршрути с помощта на изкуствен интелект, а Нанкин въведе туристическа карта, която обединява свързаност, плащане и достъп.

Бумът на входящия туризъм показва на света един динамичен и разнообразен Китай, като същевременно дава нов тласък на вътрешното търсене. Джеймс Лян, изпълнителен президент на Trip.com, подчертава потенциала на сектора, посочвайки, че ако приходите от входящия туризъм в Китай достигнат 1-2% от БВП, което е на нивото на международните стандарти, това би могло да доведе до пазарен растеж от 1 до 2 трилиона юана (141,7-283,4 милиарда щатски долара).