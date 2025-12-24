ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ян Йендзъ: Китай играе все по-голяма роля на световния филмов пазар

КМГ

1188
Снимка: Китайска медийна група

През 2025 година приходите от китайския филмов пазар вече са надхвърлили 50 милиарда юана, което го превръща в един от основните двигатели за глобалния ръст на кинопечалбите.

Ян Йендзъ, бивш президент на Академията за филмово изкуство и науки и член на журитата на Оскарите, заяви пред Китайската национална телевизия, че касовият успех на холивудски продукции като „Зверополис 2" и „Аватар 3" в Китай не само потвърждава нуждата на китайските зрители от качествено развлекателно съдържание на световно ниво, но също така е допринесъл за трансформацията на местния пазар от регионален източник на приходи в ключов елемент на глобалната киноиндустрия.

Киното, като мост между културите, играе все по-важна роля, като влиянието на китайския пазар надхвърля чисто търговските измерения и става важно средство за емоционалната и културна свързаност с глобалната публика, подчерта Ян Йендзъ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

