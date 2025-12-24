5000 евро за маса в елитните бузуки клубове в Гърция за празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 5000 евро за Коледа удрят цените гръцката нощна мода. В Атина този бюджет гарантира най-добрите маси (т.нар. „първа линия" или „трапези на сцената"), където буквално докосвате изпълнителите.

Въпреки това, наличността е ограничена. Цените са увеличени драстично поради търсенето, като новогодишните партита са предпочитан избор за тези, които искат да празнуват с известни изпълнители.

Маса, която през ноември е била 2000-3000 евро, сега достигна 5000-7000 евро поради огромното търсене за участия на звезди като Аргирос, Окономопулос, Мазонакис Ана Виси, Антонис Ремос и други.

С 5000 евро обикновено се покрива около 4-6 бутилки висок клас алкохол, стотици табли с карамфили през цялата вечер.

За празничните дати клубовете масово отказват индивидуални предпочитания и предлагат само твърди „Празнични пакети" (напр. 1 бутилка за 4 души). Повечето елитни бузукита вече не приемат резервации за маси.