Първо Рождество Христово с новия папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV ще отслужи първата си меса за Рождество Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана тази вечер, пишат ДПА и БТА. Той ще произнесе слово, в което ще говори срещу войните и насилието, и ще напомни за страданията на човечеството.

Първият папа американец вече отправи няколко послания, призоваващи за мир и помирение, и напомни за жертвите по света. Тази година рождественската меса е планирана за късно вечерта – по-късно от службите на предшественика му папа Франциск.

Вече във влошено здраве Франциск откри Светата година точно на Коледа миналата година. Седнал в инвалидна количка, той обяви Юбилейната година, която приключи на 6 януари.

Във Витлеем християните също ще отпразнуват Рождество Христово за първи път след края на войната в ивицата Газа. Голямо коледно дърво е издигнато пред църквата "Рождество Христово" за първи път от две години. Там ще бъде отслужена и традиционната рождественска меса през нощта. Израелското министерство на туризма очаква над 40 000 християнски поклонници да дойдат в Светите земи за Коледа.