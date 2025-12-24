ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо: Българският футбол има бъдеще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21971872 www.24chasa.bg

Първо Рождество Христово с новия папа Лъв XIV

1324
Коледната украса на площад "Свети Петър" Снимки: Виолина Христова

Папа Лъв XIV ще отслужи първата си меса за Рождество Христово в базиликата "Свети Петър" във Ватикана тази вечер, пишат ДПА и БТА. Той ще произнесе слово, в което ще говори срещу войните и насилието, и ще напомни за страданията на човечеството.

Първият папа американец вече отправи няколко послания, призоваващи за мир и помирение, и напомни за жертвите по света. Тази година рождественската меса е планирана за късно вечерта – по-късно от службите на предшественика му папа Франциск.

Вече във влошено здраве Франциск откри Светата година точно на Коледа миналата година. Седнал в инвалидна количка, той обяви Юбилейната година, която приключи на 6 януари.

Във Витлеем християните също ще отпразнуват Рождество Христово за първи път след края на войната в ивицата Газа. Голямо коледно дърво е издигнато пред църквата "Рождество Христово" за първи път от две години. Там ще бъде отслужена и традиционната рождественска меса през нощта. Израелското министерство на туризма очаква над 40 000 християнски поклонници да дойдат в Светите земи за Коледа.

Коледната украса на площад "Свети Петър" Снимки: Виолина Христова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)