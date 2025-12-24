Три смъртни случаи в семейството на Крис Риа за три месеца

Семейството на Крис Риа е съкрушено, след като музикантът се е превърнал в третия от своите братя и сестри, починал в рамките на едва три месеца, съобщава Daily Mail.

В допълнителен трагичен обрат композиторът и изпълнител на емблематичната песен „Driving Home for Christmas" е бил изпълнен с радост от неотдавнашното раждане на първото си внуче, малко преди да почине в понеделник на 74-годишна възраст.

По-голямата му сестра, 79-годишната Камил Уитакър, определи смъртта му като „трагична" и сподели, че внезапната загуба е оставила семейството в шок, тъй като идва непосредствено след кончината на още двама техни близки — първо на брат, а след това и на сестра.

Г-жа Уитакър разказва, че най-малкият от шестимата ѝ братя и сестри — Никълъс — е починал през октомври в болница в Йоркшър след борба с рак на мозъка, на 66-годишна възраст.

Само дни след погребението му внезапно е починала и близначката на г-жа Уитакър — Джералдин Милуърд.

„Това е ужасна болка. Сърцераздирателно е това, което се случи. Семейството ни е напълно шокирано", споделя тя пред Daily Mail.

„Трагично е. Просто не можем да го осмислим."

Крис Риа е бил едно от седем деца в семейството. Сестра му описва детството им като идилично — израснали с италиански баща, Камило, и английска майка, Уинифред, а коледните празници били „прекрасни".

Въпреки болката, която семейството Риа преживява тази година, Крис е успял да се зарадва на щастливата новина за раждането на внук, разказва сестра му Камил Уитакър.

„Той живееше със съпругата си и децата си в графство Бъкингамшър. Винаги е бил изключително близък със семейството си", казва тя.

„Има две дъщери и съвсем наскоро стана дядо на момченце — беше много, много щастлив."

По думите ѝ раждането на внука е било истинска радост за музиканта.

„Това беше прекрасно. Най-голямата му дъщеря, Джоузефин, е вдъхновила една от неговите песни.

А Джулия — втората му дъщеря — е тази, която се омъжи и роди бебето."

Г-жа Уитакър споделя още, че Крис Риа е имал сериозни здравословни проблеми и е боледувал дълго време преди смъртта си.

„Здравето му беше много, много лошо. Семейството му ще бъде напълно съсипано от тази загуба."

Тя го описва като изключително скромен и затворен човек.

„Беше много срамежлив и тих. Обичах го безкрайно."

Сестра му разкрива, че последният им разговор е бил само шест дни преди смъртта му.

„Поддържахме връзка. Не съм го виждала от близо две години, но си говорихме по телефона. Обаждахме се един на друг."

„Ходили сме заедно на две сватби, но през последните години той почти не излизаше от дома си. Ако не вдигнеше телефона, винаги ми връщаше обаждането."

„И го направи и миналата седмица — беше много мило, без да знаем какво предстои. Той беше тих, сдържан, донякъде неохотна звезда."

„Не беше разговорлив по телефона, но аз ценях тези разговори. Загубата ме разстрои дълбоко. Това е шок."

поделяйки стара снимка на себе си и Крис като деца с тяхната майка Уинифред, г-жа Уитакър каза, че Крис е бил „ябълката в окото" на майка ѝ и че тя и баща им винаги са се гордеели с него.

Отбелязвайки спомените си за детството им в Мидълзбро, тя разказа, че техният баща е бил италианец, роден във Великобритания, и че когато са израствали, в квартала е имало фабрика за сладолед, управлявана от италианци, която оставила много хубави спомени. По-късно, когато Крис вече се е появявал в музикалните класации, той често е оставал да гостува при нея и съпруга ѝ — нещо, което те много са обичали.

Г-жа Уитакър добави, че музикантът е боледувал от известно време и през последните години е се е отдалечил от повечето хора. Тя сподели, че е трогната от медийното внимание, което той получава след смъртта си, и призна, че не е предполагала колко високо е стигнал неговият най-известен хит.

„Неговата коледна песен е това, което го направи известен, но тя вече е доста стара", каза тя. По думите ѝ песента Driving Home for Christmas е за пътуването им до Мидълзбро за Коледа — време, когато семейството винаги се е събирало и което им е носило „наистина, наистина прекрасни Коледи".





В изявление след смъртта му съпругата на Крис, Джоан, и дъщерите им Джози и Джулия споделиха, че той е починал „спокойно в болница по-рано днес след кратко заболяване, заобиколен от семейството си"