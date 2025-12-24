Зеленски: Планът за мир на САЩ включва замразяване на сегашните фронтови линии

Последната версия на американския план, целящ да сложи край на войната на Русия с Украйна, предвижда замразяване на сегашните фронтови линии и започване на преговори за създаване на демилитаризирани зони, пишат Франс прес и БТА.

"Линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто признатата линия на контакт", заяви Володимир Зеленски. "Ще се сформира работна група, за да определи преразпределението на силите, необходими за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на възможните бъдещи специални икономически зони", добави той.

Зеленски увери, че новата версия на американския план за прекратяване на войната с Русия не изисква Украйна да се откаже официално от присъединяването си към НАТО, което беше основно изискване на Москва.

"НАТО трябва да реши дали иска да приеме Украйна сред своите членове. А ние вече сме направили своя избор. Ние се отказахме да променяме украинската конституция, за да впишем в нея, че страната няма да се присъедини към НАТО", заяви Зеленски, позовавайки се на предишна версия, изготвена от САЩ, която изискваше от Киев правно задължение да не се присъединява към Алианса.

Зеленски добави, че очаква днес отговор от Русия на последните промени в американския план, по който Киев и Вашингтон преговарят от седмици.

"Ще имаме реакция от руснаците, след като американците са говорили с тях", добави украинският президент,

Президентът Зеленски отбеляза, че украинските и американските преговарящи не са успели да постигнат дългосрочен консенсус по териториалните въпроси, за да се сложи край на войната с Русия, и призова тази тема да бъде обсъдена по време на среща между лидерите.

"Не успяхме да постигнем консенсус с американската страна по отношение на територията на Донецк и атомната електроцентрала в Запорожие", заяви Зеленски. Той заяви, че е "готов да се срещне с САЩ на равнище лидери, за да обсъди чувствителните въпроси", след като вече призова за тристранна среща с руския президент Владимир Путин.

Зеленски добави, че Вашингтон предлага атомната електроцентрала в Запорожие, окупирана от Русия в южната част на Украйна, да бъде експлоатирана съвместно от Москва, Киев и Вашингтон. "АЕЦ „Запорожие" ще бъде експлоатирана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. За Украйна това изглежда много неподходящо и не докрай реалистично", отбеляза той пред медиите.

Планът предвижда още Украйна да организира президентски избори възможно най-скоро след подписването на споразумение, с което да се сложи край на войната с Русия.