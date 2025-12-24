Русия планира да сложи (ядрена) електроцентрала на Луната до 2036 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия планира да разположи електроцентрала на Луната през следващото десетилетие, с цел осигуряване на енергия за своята лунна космическа програма, както и съвместна за руско-китайска изследователска станция, пишат Ройтерс и БТА.

Откакто съветският космонавт Юрий Гагарин стана първият човек, излязъл в открития космос през 1961 г., Русия се утвърди като една от водещите сили в космическите изследвания. През последните десетилетия обаче страната изостава от Съединените щати и все по-осезаемо от Китай.

Руските амбиции претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия "Луна-25" се разби в повърхността на Луната при опит за кацане. В същото време Илон Мъск революционизира изстрелването на космически апарати - област, в която Русия някога беше водеща.

Държавната космическа корпорация "Роскосмос" съобщи в официално изявление, че планира изграждането на лунна електроцентрала до 2036 г. и е подписала договор за тази цел с авиационно-космическата компания "Лавочкин". Според "Роскосмос" основното предназначение на електроцентралата ще бъде да осигурява енергия за руската лунна програма, включително за лунноходи, астрономическа обсерватория и инфраструктурата на съвместната Руско-китайска международна лунна изследователска станция.

"Проектът представлява важна стъпка към създаването на постоянно функционираща научна лунна станция и към прехода от еднократни мисии към дългосрочна програма за изследване на Луната", заявиха от "Роскосмос".

Корпорацията не уточнява изрично, че електроцентралата ще бъде ядрена, но посочва, че сред участниците в проекта са руската държавна ядрена корпорация "Росатом" и Курчатовският институт – водещият ядрен изследователски център на Русия.

Ръководителят на „Роскосмос" Дмитрий Баканов заяви през юни, че една от целите на корпорацията е разполагането на ядрена електроцентрала на Луната, както и изследването на Венера.