След руски удари спряха украински съоръжения за преработка на нефт и газ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура тази нощ, което доведе до спиране на производствени съоръжения, съобщи в изявление държавната компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс.

"За втори пореден ден Русия извършва насочени атаки срещу украинската нефтена и газова инфраструктура. През последните два дни близо 100 удара с дронове бяха нанесени срещу производствените съоръжения на "Укрнафта", посочи "Нафтогаз". "Атаките причиниха критични щети. Повреденото оборудване е изключено", добавиха от компанията.