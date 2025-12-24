ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ботас се връща във Формула 1 с наказание

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21972238 www.24chasa.bg

След руски удари спряха украински съоръжения за преработка на нефт и газ

1688
Щети в Запорожие след поредни руски удари. Източник на кадъра е агенция Ройтерс.

Русия атакува украинската нефтена и газова инфраструктура тази нощ, което доведе до спиране на производствени съоръжения, съобщи в изявление държавната компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс.

"За втори пореден ден Русия извършва насочени атаки срещу украинската нефтена и газова инфраструктура. През последните два дни близо 100 удара с дронове бяха нанесени срещу производствените съоръжения на "Укрнафта", посочи "Нафтогаз". "Атаките причиниха критични щети. Повреденото оборудване е изключено", добавиха от компанията.

Щети в Запорожие след поредни руски удари. Източник на кадъра е агенция Ройтерс.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)