Четирима са арестувани на протест в Тирана, хвърляли "Молотов" по полицията

Полицията в Тирана е арестувала четирима души и е започнала разследване срещу други седем във връзка с протеста на опозиционната Демократическата партия (ДП/PD) в понеделник в Тирана, при който се стигна до хвърляне на пиратки и запалителни вещества срещу сградата, в която се помещава кабинетът на албанския премиер Еди Рама, съобщиха албанската редакция на Евронюз и БТА.

От съобщение на полицията, публикувано вчера вечерта, става ясно, че органите на реда са установили общо 11 лица, които са нарушили обществения ред по време на протеста, като част от тях са хвърлили коктейли "Молотов" по полицейски служители. Към момента четири лица са арестувани, а други седем са предадени на прокурор за допълнително разследване.

Сред разследваните лица е и секретарят по организацията и човешките ресурси на ДП Ервин Минароли, който според органите на реда "не е спазил задълженията си да идентифицира лицата, отговорни за безпроблемното провеждане на демонстрацията". При демонстрацията в понеделник са били ранени трима полицаи, които са откарани в болница, както и един фотограф и един протестиращ.