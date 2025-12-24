ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ботас се връща във Формула 1 с наказание

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси югоизточен Тайван (Видео)

Щети след земетресението 6,1 по Рихтер в Тайван. На снимката е хранителен магазин, където всички стоки са паднали на земята. Стопкъдр: Х/ @Focus_Taiwan

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс и БТА.

До момента няма данни за нанесени щети. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе. Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина.

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения. Над 100 души загинаха при трус в Южен Тайван през 2016 г., а земетресение със сила 7,3 стана причина за смъртта на над две хиляди души през 1999 г.

