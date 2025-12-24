Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси югоизточен Тайван (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Земетресение с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси днес югоизточния крайбрежен окръг Тайтунг в Тайван, съобщи метеорологичната служба на острова, цитирана от Ройтерс и БТА.

До момента няма данни за нанесени щети. Земетресението е усетено и в столицата Тайпе. Епицентърът на труса е бил на 11,9 км дълбочина.