Заловиха кокаин за над 70 млн. евро в Италия, скрит в 1000 пакета фъстъци

Италианската гранична полиция днес обяви, че в южното пристанище Джоя Тауро е заловила над 435 кг кокаин с много висока честота, който на черния пазар би струвал над 70 млн. евро, пишат Франс прес и БТА.

Наркотикът е открит в пристанището в област Калабрия. Бил е скрит в пратка от около 1000 пакета фъстъци от Латинска Америка, предназначени за Източна Европа. Полицията обяви, че кокаинът е открит с помощта на кучета, чието участие в операцията е било "решаващо и ключово", тъй като те могат да открият "аномалии" в пратката.

Конфискуването на наркотика е тежък удар върху приходите на престъпната организация, стояща зад наркотрафика, съобщи полицията и добави, че през тази година в Джоя Тауро са конфискувани над 5 тона наркотици на обща стойност около 650 млн. евро.