Двама души загинаха при експлозии в дом за възрастни в САЩ

Двама души загинаха при две последователни експлозии, последвани от пожар, в дом за възрастни хора в близост до американския град Филаделфия вчера, пишат Ройтерс и БТА. Предполага се, че взривовете са причинени от изтичане на газ.

Загинали са служителка и един от обитателите на дома, а 20 души са били ранени. Всички настанени и служители в дома за възрастни "Силвър Лейк" в Бристол са установени, а пострадалите са транспортирани в местни болници, заяви началникът на полицията Чарлз Уиник. По думите му в продължение на няколко часа не е имало информация за хората в сградата, докато пламъците не са били потушени. Кевин Диполито от противопожарната служба в окръг Бъкс съобщи, че първоначално множество обитатели и служители са били блокирани в разрушена част от постройката.

Центърът за координация при извънредни ситуации на окръг Бъкс е получил първите сигнали за експлозия малко след 14,00 ч. източноамериканско време (21,00 ч. българско), уточни Диполито. Първите пожарникари, пристигнали на място, са намерили "масивно срутване", при което част от първия етаж е пропаднал в сутерена под него. Множество пострадали са били извадени изпод отломките - от блокирани стълбища и заседнали асансьори, докато пожарникарите са навлезли в срутената част на сутерена и са извели поне още двама души на безопасно място, преди да се изтеглят поради наличие на остатъчни газови изпарения.

Предната част на сградата е засегната от вътрешна експлозия, но по-голямата част от постройката не се е срутила, макар че повечето прозорци са напълно изпочупени. По данни на местен телевизионен канал, който цитира медицинска сестра, работеща в дома, обикновено в сградата пребивават над 50 пациенти на възраст между 50 и 95 години.