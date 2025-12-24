ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полският премиер посети предпразнично охраната на границата с Беларус (Видео)

Кадри от посещението на полския премиер Доналд Туск на границата с Беларус СНИМКА: Х/ @MSWiA_GOV_PL

Премиерът на Полша Доналд Туск посети граничари, полицаи и войници, служещи на границата с Беларус, която е подложена на постоянен натиск от нелегална миграция, спонсорирана от Минск, ден преди Рождество Христово, съобщиха Полската агенция по печата (ПАП) и БТА.

По време на своята визита вчера в Озерани Велке, село на границата на Полша с Беларус, Туск беше придружен от министъра на вътрешните работи Марчин Кервински.

"Много бих искал всички сънародници, без изключение, когато седнат на трапезата си в навечерието на Коледа, да си спомнят за всички онези, които ще пазят границата ни тази вечер и следващите Коледни дни, всички, които в униформи и цивилни дрехи ще бъдат на служба", каза полският премиер. Той отбеляза, че "за да празнува някой, друг трябва да бди".

По време на Коледните празници над 4000 войници и няколкостотин служители на граничната охрана и полицията ще бъдат на служба на границата на Полша с Беларус и Литва, заяви още Туск. Според канцеларията на полския министър-председател общо около 11 000 граничари и войници редовно дежурят на границата с Беларус.

Варшава обвинява Минск, че е предизвикал миграционна криза на границата, като е поканил десетки хиляди мигранти, предимно от Близкия изток и Африка, и ги е насърчил да влязат незаконно в Европейския съюз (ЕС) през Полша. Полша смята, че кризата, която започна през 2021 г., има за цел да дестабилизира ЕС.

Кадри от посещението на полския премиер Доналд Туск на границата с Беларус СНИМКА: Х/ @MSWiA_GOV_PL

