Проруски хакери спрели доставките на френската поща

Проруски хакерски колектив е поел отговорност за голяма кибератака, която броени дни преди Коледа доведе до преустановяване на доставките на пратки от френската национална пощенска служба, съобщиха днес френски прокурори, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Отговорност е поела групата "Ноунейм 057" (Noname057; Без име - бел. ред.). Разследването е било поето от френската Служба за вътрешно разузнаване (DGSI). Групата е обвинявана и за други кибернападения в Европа, включително по време на срещата на върха на НАТО в Нидерландия през юни, както и срещу уебсайтове на френското правителство. По-рано тази година тя стана мишена на мащабна операция на европейските полицейски служби.

В понеделник централните компютърни системи на френската пощенска служба бяха изведени от строя вследствие на разпределена атака за отказ на услуга (DDoS), като към тази сутрин последиците все още не бяха напълно отстранени, съобщиха от компанията. Пощенските служители не са можели да проследяват доставките на пратки, а онлайн разплащанията в банковото подразделение на компанията също са били нарушени.

Това представлява сериозен удар по френската пощенска служба - организация, която е доставила 2,6 милиарда пратки през изминалата година и осигурява заетост на над 200 000 души, при това в най-натоварения период от годината, отбелязва АП.

Франция и други европейски съюзници на Украйна твърдят, че Русия води кампания на „хибридна война", целяща да насади разделение в западните общества и да подкопае подкрепата им за Украйна. Асошиейтед прес е документирала над 145 подобни инцидента, включващи саботаж, покушения, кибератаки, дезинформация и други враждебни действия, които натоварват все повече ресурсите на правоохранителните органи.