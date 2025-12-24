Удължава се процесът по разоръжаване на кюрдите ПКК

Комисията по разоръжаване на Кюрдската работническа партия (ПКК) в турския парламент удължи своята дейност с още два месеца, считано от 31 декември 2025 г. – срока, до който трябваше да действа временната парламентарна комисия. Решението е взето днес, съобщава БТА.

Председателят на меджлиса, който е председател и на комисията, проф. Нуман Куртулмуш направи равносметка за дейността на комисията дотук. От изказването му при откриването на заседанието стана ясно, че от 5 август, когато започнаха дейността си, до днес депутатите са изслушали 135 души, работили са 86 часа, а протоколите от заседанията възлизат на общо 4139 страници. Всяка от парламентарните групи е изготвила свой доклад, а оттук нататък предстои вижданията на различните политически сили да бъдат обединени в общ документ, който да бъде представен на всички депутати в меджлиса.

При откриването на заседанието стана ясно също така, че протоколите са предадени на академици, които са извършили анализ на съдържанието им. Сред тях са проф. д-р Хава Кьок Арслан и д-р Мурат Севенджан, които имат за задача да обобщят основните идеи, изложени от участниците в заседанията. Те бяха представени днес и пред депутатите.

Комисията по разоръжаване на ПКК беше създадена, след като през май групировката, която е смятана за терористична организация от Турция, САЩ, Европейския съюз и Обединеното кралство, обяви, че се разпуска и слага край на въоръжената борба, която води срещу турската държава от 1984 г. На 11 юли бойците на организацията започнаха церемониално да предават и изгарят оръжията си, а на 26 октомври обявиха, че са се изтеглили напълно от Турция.

От началото на дейността ѝ на 5 август досега депутатите от комисията изслушаха на два пъти представителите на силовите структури в държавата като министъра на вътрешните работи Али Йерликая, директора на разузнаването МИТ Ибрахим Калън, министъра на отбраната Яшар Гюлер. Комисията изслуша също така министъра на външните работи Хакан Фидан, министъра на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ, представители адвокатските колегии в страната, академици, които изследват подобни проблеми по света, ветерани и близки на загиналите в конфликта.