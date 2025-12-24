Турция поканила политическото крило на "Хамас" на среща в Анкара

Турският външен министър Хакан Фидан днес се е срещнал в Анкара с делегация на политическото крило на палестинската групировка "Хамас", водена от главния преговарящ на движението Халил ал-Хая, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на източници от турското министерство на външните работи, пише БТА.

Според източниците по време на срещата, на която са били обменени мнения във връзка с втория етап на мирния план за Газа, Фидан е подчертал, че Турция продължава да защитава правата на палестинците на всички възможни платформи и е информирал делегацията за усилията, които Турция полага за задоволяване на нуждите от подслон и хуманитарна помощ в ивицата Газа.

В същото време представителите на "Хамас" са заявили, че 60% от камионите, на които е разрешено да влизат в Газа, превозват търговски стоки и че количеството хуманитарна помощ не стига, липсват основни стоки от първа необходимост, лекарства, материали за подслон и гориво.