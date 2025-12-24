ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След вечеря с водка и US лекарство за отслабване: Лукашенко пуска затворници

Беларуският президент Александър Лукашенко Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Дипломатическият пробив между САЩ и Беларус е дошъл след обилно полята вечеря с водка между президента Александър Лукашенко и американския пратеник Джон Коул, който е адвокат на Доналд Тръмп

Пробивът започнал от любопитството на Лукашенко за килограмите на Коул. "Отслабнахте ли?", попитал го беларуският президент, а американецът му обяснил, че е започнал да отслабва, защото вземал Zepbound – инжекционно лекарство за борба със затлъстяването, и дори му връчил брошура от производителя Eli Lilly. Подобни лекарства не се намират в Беларус, защото страната е под санкции.

"Лукашенко искаше Вашингтон да облекчи санкциите върху някои от най-печелившите компании в страната му и да помогне за ремонта на президентския му самолет", пише The Walstreet journal.

В замяна диктаторът бил готов да търгува с политическите затворници. Американцът Коул веднага му предложил Zepbound и започнал да проучва възможността за организиране на доставки за лична употреба от Лукашенко.

Миналия месец Лукашенко освободи 123 затворници, включително нобеловия лауреат Алес Беляцки и опозиционната фигура Мария Колесникова. Откакто Тръмп встъпи в длъжност, Беларус е освободила над 250 задържани от над 10 държави, сред които поне петима с американско гражданство – едно от най-големите освобождавания на политически затворници след разпадането на комунизма.

В замяна САЩ хвърлят икономически спасителен пояс на неговия режим, един от най-репресивните в света. Вашингтон вдигна санкциите върху калиевия карбонат (поташ) – ключова съставка за торове и важен източник на твърда валута за Беларус, която е третият по големина производител след Канада и Русия. Администрацията на Тръмп също така уреди Boeing да доставя софтуер и резервни части за държавната авиокомпания "Белавия". Като бонус, президентският самолет най-накрая получава закъснели ремонти, пише "Сега".

