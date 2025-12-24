Президентът на "Фенербахче" дал положителна проба за наркотици

Продуцентът на "Великолепният век" е задържан по същото разследване

Положителен е резултатът от пробата за наркотици на президента на истанбулския спортен клуб "Фенербахче" Садеттин Саран, която бе взета преди няколко дни в рамките на разследване за наркотици, провеждано от Главната прокуратура на Истанбул, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, като се позова на данни от доклада на Института по Съдебна медицина.

Положителни резултати за наличие на кокаин са установени в пробата от косата на Саран, докато пробите от кръв, урина и нокти са дали отрицателни резултати.

След огласяването на резултатите Садеттин Саран направи изявление, в което отрече обвиненията за употреба на наркотици.

„Никога не съм използвал веществото, за което се твърди, че е дало положителен резултат според резултатите от изследванията на Института по съдебна медицина. Не само не съм го използвал, но дори не съм виждал отблизо. Ще подам официално искане до прокуратурата, провеждаща разследването, за да бъде повторен тестът от Института по съдебна медицина", каза Саран, цитиран от Хаберлер.

По-късно, в изявление, разпространено от пресцентъра на Фенербахче, Саран заяви, че няма да подаде оставка от президентския пост в отговор на проявилите се призиви.

Садеттин Саран бе призован преди няколко дни в Истанбулската главна прокуратура да даде показания в рамките на разследване за употреба, доставка и разпространение на наркотици, в което се разследва доста внушителна група от известни личности - журналисти, инфлуенсъри, музиканти и изпълнители, някои от които са в ареста. След разпита Саран бе освободен под съдебен контрол.

Медиите съобщават, че разследването продължава и че в него се очаква да бъдат обхванати и личности от бизнеса, строителния и развлекателния сектор, както и че са замесени и отговорни лица.

Турските медии съобщиха още, че във връзка с текущото разследване днес в Истанбул са задържани още няколко популярни лица, сред които е и известният турски продуцент Тимур Савджъ, известен в Турция със сериалите си „Мечтата на Ешреф" (Eşref Rüya), „Мечтатели" (Kavak Yelleri), „Разузнаване" (Teşkilat) и „Великолепният век" (Muhteşem Yüzyıl).

По информация на Главната прокуратура на Истанбул в момента Савджъ е бил отведен, за да даде кръвни проби, а по-късно се очаква той да бъде разпитан от прокурор.

През октомври 19 известни личности от Турция, сред които певиците Хадисе Ачъкьоз, Ирем Дериджи, инфлуенсърите Дилян Полат, Енгин Полат, Дуйгу Йозаслан Мутаф, актьорите Кубилай Ака, Каан Йълдъръм, Мерт Язъджъоглу, актрисите Беррак Тюзюнтач, Демет Евгар Бабаташ, Зейнеп Мерич Арал Кескин и Йозге Йозпиринчиджи, бяха откарани в жандармерията, за да дадат показания и кръвни проби заради съмнения за употреба на незаконни вещества.

Турската поп певица Алейна Тилки, популярната създателка на съдържание Данла Билич и актрисата Ирем Сак също бяха задържани при подобна операция, проведена на 18 декември в Истанбул, а ден по-късно бяха задържани и актрисата Саадет Езги Еюбоглу, мениджърът Есер Кючюкерол, модните консултанти Йигит Мачит, Мехмет Али Гюл, моделът Гизем Тюреди.

Междувременно при едновременни операции, проведени в четири окръга като част от разследване за наркотици, ръководено от Главната прокуратура на Истанбул, са задържани 20 заподозрени в Истанбул, Мугла, Адана и Анталия за „производство и трафик на наркотични вещества", „предоставяне на специални места, оборудване или материали за улесняване на употребата на наркотични или стимулиращи вещества, подбуждане и улесняване на проституция", съобщи ТРТ Хабер.