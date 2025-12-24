ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват петима милионери, които не са си взели пе...

Израел обвини "Хамас" в нарушение на примирието в Газа

Бенямин Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като офицер от армията беше ранен от взривно устройство в Рафах, и обеща ответни действия, информира Ройтерс.

В изявление от кабинета на премиера се посочва, че "Хамас" трябва да спазва изцяло споразумението от октомври, като се отбелязва, че то предвижда отстраняването на радикалната групировка от властта в Газа, както и демилитаризация и дерадикализация на територията.

"Израел ще отговори по съответния начин", се добавя в изявлението.

По-рано израелската армия съобщи, че срещу военен автомобил в района на Рафах, в най-южната част на Газа, е било използвано взривно устройство и че един офицер е бил леко ранен.

Насилието в ивицата затихна, но не е спряло, откакто примирието влезе в сила на 10 октомври, а страните редовно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението, отбелязва Ройтерс. Министерството на здравеопазването в Газа твърди, че Израел е убил повече от 400 души в тази територията откакто примирието е влязло в сила.

План от 20 точки, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп през септември, призова за първоначално примирие, последвано от стъпки към по-широк мир. В крайна сметка той призовава "Хамас" да се разоръжи и да няма управленска роля в Газа, а Израел да се изтегли от територията, която е в руини след две години война.

Страните в конфликта не са се съгласили напълно с всичко в плана, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

"Хамас" заяви, че ще предаде оръжията си само ако бъде създадена палестинска държава.

Бенямин Нетаняху

