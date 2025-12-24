ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват петима милионери, които не са си взели печалбите от лотарията

Печалбите се изплащат до 6 месеца. Снимка: Архив

Националната лотария във Великобритания издирва петима играчи, които все още не са получили своите многомилионни печалби.

Крайният срок за получаване на наградите им е приблизително шест месеца. След това печалбите изтичат и те няма да могат да си ги вземат.

Британският вестник Independent съобщава, че има четири награди от по един милион паунда всяка – или около 1,14 милиона евро.

Местата, където всички печеливши са закупили билетите си, са: Бирмингам, Бексли/Лондон, Уест Дорсет, Броксбърн, Южен Глостършир и Борнемут. Първата награда изтича на 11 февруари 2026 г.

„Какъв невероятен край на годината би бил, ако някой от тези мистериозни победители получи наградата си! Тези печалби имат потенциала да променят нечий живот", коментира Анди Картър, съветник по наградите в Националната лотария, съобщава Би Ти Ви.

 Ако парите не бъдат взети, те ще бъдат използвани за благотворителни цели.

