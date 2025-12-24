Почина един от основателите на рок легендите "Джетро Тъл"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от основателите на легендарната рок група "Джетро Тъл" Мик Ейбрахамс почина на 82-годишна възраст след поредица от здравословни проблеми

Новината беше обявена на официалния уебсайт на Jethro Tull и е написана от Иън Андерсън, вокалистът на групата.

Съобщението от 21 декември и гласи: „С голяма тъга научихме вчера за кончината на основателя на Jethro Tull Мик Ейбрахамс", пише "Дейли мейл".

„Мик страдаше от влошаващо се здравословно състояние през последните 15 години, което го направи неспособен да се изявява или да общува социално

„Говорих с Клайв Бънкър от хора на катедралата Саутуарк, за да получа потвърждение, че съобщенията по-рано през деня са верни.

„И да – Клайв получи телефонно обаждане от семейството на Мик, за да му съобщят тъжната новина."

Мик беше жизненоважен за ранното формиране на Tull от пепелта на The John Evan Band и McGregor's Engine, блус групата, която той сформира с Клайв Бънкър в района на Лутън/Дънстейбъл.

„Като силен вокалист и опитен, мощен и лиричен китарист, Мик командваше сцената в изпълнението си на Cat Squirrel в клуб Marquee и на всяко шоу, което правихме заедно – дори когато веднъж бяхме подгряващи на Cream!

Мартин Баре, който се присъедини към групата след напускането на Мик, отдаде трогателна почит на музиканта, пишейки: „Моят приятел и ментор Мик Ейбрахамс почина. Той беше толкова мил с мен и това е нещо, което никога няма да забравя. Какъв великолепен китарист, който ни даде толкова много. Почивай в мир."

Феновете бързо споделиха любовта си към китариста, пишейки: „Един от любимите ми китаристи. Той имаше свой собствен характерен звук и глас на инструмента си."

Съобщава се, че Мик е претърпял инфаркт през ноември 2009 г. На следващата година е съобщено, че има болест на Мениер.