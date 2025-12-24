ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата на Бъдни веч...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21973690 www.24chasa.bg

Без влакове до лондонското летище "Гетуик" в навечерието на Коледа

1756
Влак Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Хора, които пътуват в Обединеното кралство в навечерието на Коледа, се сблъскват с трудности, след като железопътният транспорт от едно от големите летища беше прекъснат поради липса на персонал, съобщиха Пи Ей медия/ДПА.

"Грейт Уестърн Рейлуей"съобщи, че влаковете между Рединг и лондонското летище Гетуик няма да се движат днес поради недостиг на персонал.

"Поради недостиг на персонал между Рединг и летище Гетуик линията е прекъсната. Железопътните услуги от и до тези гари могат да бъдат прекъснати по всички маршрути", пише в публикацията в "Екс".

От Кралския автомобилен клуб прогнозираха, че пътуванията с коли по празниците ще достигнат на Бъдни вечер пик от 4,2 милиона, пише БТА.

Влак

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)