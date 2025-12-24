В Сърбия прекратиха дело срещу ексминистър за трагедията в Нови Сад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На предварително изслушване състав на Върховния съд в сръбския град Нови Сад разпореди съдебното преследване срещу бившия министър на строителството Горан Весич и още няколко лица заради срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември 2024 г. да бъде прекратено, съобщи регионалната телевизия Ен 1.

При инцидента загинаха 16 души. Това постави началото на масови протести в Сърбия, водени от студенти, които настояват за оставка на правителството и насрочване на предсрочни избори.

Съдът разпореди да бъде прекратено преследването срещу Весич, Йелена Танаскович и Анита Димоски, които бяха обвинени в застрашаване на обществената безопасност.

Вестник „Данас" съобщава, че съдът е разпоредил да бъде прекратено делото и срещу Милан Спремич, Марина Гаврилович и Даян Тодорович.

Според съдебното решение няма достатъчно сведения, които да подкрепят обосновано подозрение, че обвиняемите са извършили наказуемите деяния, в които са обвинени, пише БТА.

С решението на съда е отменен домашният арест на Танаскович, Спремич, Гаврилович и Тодорович, докато Димоски и Весич остават под домашен арест по разпореждане на Белградския върховен съд.

Съдът в Нови Сад потвърди обвиненията срещу други седем обвиняеми за трагедията в Нови Сад.

Франс прес уточнява, че решението на съда в Нови Сад не е окончателно и прокуратурата има намерение да го обжалва.