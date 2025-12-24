Ердоган: Няма да позволим правата ни в Егейско и Средиземно море да бъдат нарушени

Турският президент Реджеп Ердоган коментира проведената в понеделник в Йерусалим тристранна среща между лидерите на Израел, Гърция и Кипър, като подчерта готовността на Анкара да отстоява правата си в Егейско и Средиземно море, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз".

„Всеки трябва да знае, че както и вчера, така и днес сме за мира. Но това не означава, че ще мълчим пред потисничеството и несправедливостта. Никога! Независимо дали в Източното Средиземноморие, в Егейско море или където и да е другаде, ние не посягаме на чуждите права и няма да позволим нашите права да бъдат нарушавани", заяви днес Ердоган в обръщението си на среща с окръжните председатели на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), чийто лидер е той. „Няма да позволим правата и интересите на кипърските турци да бъдат нарушавани", отбеляза още Ердоган.

„Могат да се сключват споразумения, да се поставят подписи и да се предават различни послания. Нищо от това не ни обвързва и не променя нашата политика. Дързостта на онези, които имат кръвта на повече от 70 000 наши палестински братя и сестри по ръцете си, не е и не може да бъде по-различна от дрънченето на тенекиени кутии в нашите очи", заяви още Ердоган по време на изказването си, отправяйки недвусмислена препратка към израелските власти и към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Коментарът на Ердоган идва само няколко дни след като Нетаняху се срещна в Йерусалим с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и кипърския президент Никос Христодулидис и обяви, че страната му се е съгласила да засили сътрудничеството си в сферата на сигурността с Атина и Никозия, пише БТА.

В седмицата преди тристранната среща в Йерусалим израелски и гръцки медии разпространиха твърдения, че високопоставени служители от Израел, Гърция и Кипър водят предварителни разговори за създаване на съвместна военна единица за бързо реагиране от приблизително 2500 души - инициатива, която според различни доклади се разглежда като мярка за възпиране на Турция в Източното Средиземноморие – и подчертаха, че се очаква тази инициатива да е сред основните теми на разговор между тримата лидери.