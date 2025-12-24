Албанската банка за развитие ще започне работа през 2026 г.

Министърката на икономиката и иновациите на Албания Делина Ибрахимай заяви днес, че Албанската банка за развитие вече е правна реалност и се подготвя да започне дейност през 2026 г., съобщи АТА специално за БТА.

На пресконференция, посветена на икономическите показатели, министър Ибрахимай каза, че законът, с който се учредява Банката за развитие, е бил приет през първата половина на изминалата година, с което се осъществява отдавнашна идея за създаване на финансова институция, посветена на подкрепата за частния сектор и инвестициите в страната.

Банката е била регистрирана и се развива в сътрудничество с Cassa Depositi e Prestiti – италианска институция с над 100-годишна традиция във финансовата сфера.

Министърът обясни, че Банката за развитие е замислена като институция, която работи на едро, и няма за цел да предоставя директни кредити на индивидуални лица, освен в специални случаи в сътрудничество със съществуващи банки, като формира конгломерати от банки за финансиране на големи проекти.

Cassa Depositi e Prestiti ще наблюдава изграждането на структурата ѝ, която ще включва и сътрудничество с международни институции, включително с Френската инвестиционна банка, главно по отношение на мониторинга на риска.

Министър Ибрахимай подчерта, че структурата на управлението на банката е създадена да гарантира независимостта ѝ от политическо влияние и да гарантира професионалното вземане на решения с фокус върху икономическото развитие и устойчивостта на институцията.

„Банката за развитие ще подкрепя модернизацията на албанския частен сектор и ще му позволи да има достъп до финансиране на по-ниска цена, като допринася за устойчивото икономическо развитие на страната", каза министърът.

Албанската банка за развитие ще функционира като акционерно дружество с министерството на финансите като основен акционер и начален капитал от 10 млрд. леки (близо 104 млн. евро - бел.ред.).