Турски съд излезе с тежки присъди за над 250 обвиняеми от ОПГ

Съд в Истанбул е произнесъл тежки присъди срещу повече от 250 обвиняеми по дело за създаване и участие в организирана престъпна група, известна в Турция като бандата „Далтонлар", съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз".

В делото са включени общо 362 обвиняеми, като на вчерашното си заседание съдът е решил да отдели случаите на 34 от тях, които към момента се издирват или са заловени в други страни, като сред тях е и лидерът на организацията Баръш Боюн, който от 2024 г. се намира в затвор в Италия.

На вчерашното си заседание съдът е осъдил висшия член на бандата Бахадър Акдаг на 12 доживотни присъди — шест от тях утежнени — за общо седем случая на предумишлено убийство и пет случая на убийство, както и на допълнителни 701 години и девет месеца затвор за други престъпления. Друг висш член на бандата - Зафер Боюн – също е получил 12 доживотни присъди, както и допълнителни 681 години и четири месеца затвор по различни обвинения, пише БТА.

Наред с това съдът е издал общо 258 присъди, вариращи от една до 700 години затвор, за различни лица, обвинени в участие и връзки с бандата, оправдал е 62-ма подсъдими и е прекратил обвиненията срещу двама обвиняеми, които са починали по време на процеса.