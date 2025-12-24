Зеленски в обръщението си за Коледа: Имаме една мечта - Путин да пукне

Украинският президент Володимир Зеленски записа коледно поздравление, в което заяви, че всички украинци пожелават смъртта на един човек на този ден. Видеото беше публикувано в Telegram канала на украинския лидер. Той не споменава конкретно името на Владимир Путин, но очевидно визира именно руския президент. Ето какво казва украинският президен в телеграм.

"Скъпи мой народе, от древни времена украинците са вярвали, че в коледната нощ небесата се отварят. И ако им разкажеш мечтата си, тя непременно ще се сбъдне. Днес всички имаме една мечта. И имаме едно желание за всички: „Дано той пукне" - ще си каже всеки".

„В навечерието на Коледа руснаците за пореден път показаха какви са в действителност. Масирани обстрели, стотици безпилотни самолети, балистични ракети, ракети „Кинжал" – всичко това се случи. Ето как действат безбожниците. Ето какво правят тези, които нямат абсолютно нищо общо с християнството или изобщо с човечността", продължи Зеленски.

На 24 декември украинското правителство одобри указ на Володимир Зеленски, с който се предлага на 7 януари да се празнува Денят на програмиста, а не руската православна Коледа, както досега.

Преди това украинският лидер обяви, че датите на някои празници в Украйна ще бъдат променени. Според държавния глава има „лоши календарни съвпадения", когато „дните на трагедия" съвпадат с професионални празници. Зеленски смята, че „всичко това трябва да се рационализира". Като положителен пример той посочи преместването на коледните тържества в Украйна от 7 януари на 25 декември, каквато е практиката на Запад.

По-рано Украйна отмени новогодишните празници заради продължаващите руски атаки.