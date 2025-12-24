Със закон Алжир криминализира колониализма от Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Алжирският парламент прие днес единодушно закон, който криминализира френското колониално господство (1830-1962 г.) и изисква от Франция "официални извинения", съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че този ход има голяма символична тежест, като може да обтегне още повече отношенията между двете страни, които и без това са в криза.

Изправени на крака в пленарната зала, депутатите, окичени с шалчета в цветовете на алжирското знаме, аплодираха приемането на закона, който вменява на френската държава "правната отговорност за колониалното ѝ минало в Алжир и за трагедиите, които то е причинило".

"Да живее Алжир!", скандираха народните представители.

Председателят на парламента Брахим Бугали приветства "единодушното приемане" на закона.

Текстът изброява "престъпленията на френската колонизация", които се считат за неподлежащи на давност: "ядрени опити", "извънсъдебни екзекуции", "практикуване на физическо и психологическо изтезание" в големи мащаби и "систематично ограбване на богатствата" на Алжир.

В него се посочва, че "пълно и справедливо обезщетение за всички материални и морални щети, причинени от френското колониално господство, е неотменимо право на алжирската държава и народ".

Въпреки безспорно символичен характер на закона, неговото реално въздействие върху исканията за обезщетения може да бъде ограничено, посочва АФП.

"От юридическа гледна точка този закон няма международна сила и следователно не може да задължи Франция", коментира пред АФП Хосни Китуни, изследовател по история на колониалния период в британския университет в Екзетър. В същото време той добави, че законът обаче "бележи повратна точка в отношенията с Франция, що се отнася до паметта за миналото".

Запитан миналата седмица за предстоящото гласуване, говорителят на френското министерство на външните работи Паскал Конфаврьо каза, че няма да коментира "политически дебати, които се водят в чужди страни".

През уикенда по време на дебатите Бугали увери, че тази стъпка "не е насочена срещу никой народ, не търси отмъщение и не цели да подклажда омраза", пише БТА.

Гласуването се състоя в момент, когато отношенията между Париж и Алжир преминават през дипломатическа криза след признаването от Франция през лятото на миналата година на плана за автономия "под мароканска суверенитет" за Западна Сахара, отбелязва АФП.