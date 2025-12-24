Следващият Висш съвет за сътрудничество Гърция – Турция се очаква в близките месеци в Анкара

През следващите месеци в Анкара ще се проведе поредното заседание на Висшия съвет за сътрудничество между Гърция и Турция с участието на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Ердоган. Това съобщи днес гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис в интервю за радиостанцията на телевизия Скай.

Той заяви, че датите за срещата все още не са уточнени. Подготовката ще бъде извършена по време на новия кръг от политическия диалог между Гърция и Турция, който ще се проведе на 20 и 21 януари.

Герапетритис уточни, че целта на тези срещи е в двустранните връзки да бъдат установени нормални отношения. „Не е необходимо от една среща на лидерите или от един Висш съвет непременно да произлизат големи споразумения или декларации. Трябва да се срещаме и да дискутираме. Това е нужно и се налага от географията ни", заяви гръцкият външен министър.

Той каза, че комуникационните канали между двете страни никога не са били прекъсвани. „Спокойните води (в отношенията с Турция) са избор на премиера (Мицотакис), един основен политически избор. Той ни даде много време да се прегрупираме и в отбраната си, и в икономиката си, и в дипломацията си. И смятам, че ползите ще станат явни, защото днес Гърция е много по-силна отколкото беше в миналото", заяви Герапетритис.

Според източници, цитирани от „Катимерини", срещата Ердоган – Мицотакис в Анкара ще бъде организирана през първото тримесечие на 2026 г., пише БТА.

Последният Висш съвет за сътрудничество между Гърция и Турция се проведе през декември 2023 г.