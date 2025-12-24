Полският президент се срещна с военнослужещи на границата с Беларус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Полша Карол Навроцки се срещна днес, на Бъдни вечер, с войници, както и с полицаи и граничари, в Ярилувка, близо до границата с Беларус, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

"Наблизо се води война и под натиска на действията на Руската федерация и Беларус границите ни не са безопасни", предупреди Навроцки. "Искаме мир и сигурност, но това не може да бъде постигнато без всекидневната ангажираност на полските войници и граничари", изтъкна той.

Варшава обвинява Минск, че е предизвикал миграционна криза на границата, като е поканил десетки хиляди мигранти, предимно от Близкия изток и Африка, и ги е насърчил да влязат незаконно в Европейския съюз (ЕС) през Полша. Полша смята, че кризата, която започна през 2021 г., има за цел да дестабилизира ЕС.

По-рано днес президентът консерватор и съпругата му Марта Навроцка изпратиха пожелания по случай Рождество Христово до всички поляци, както в страната, така и в чужбина.

Други високопоставени представители на полските власти, включително премиерът Доналд Туск, също отправиха към нацията най-добри пожелания.

Вчера либералът Туск също посети границата с Беларус - при Озерани Велке.