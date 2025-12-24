ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дядо Коледа идва в България минути след полунощ, м...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21974264 www.24chasa.bg

Експлозия в джамия в нигерийския град Майдугури по време на вечерната молитва

2004
Експлозията е станала по време на вечерната молитва СНИМКА: Екс/ @goswamirishith

Експлозия избухна днес в джамия в нигерийския град Майдугури, административен център на щата Борно, по време на вечерната молитва, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Засега няма данни за жертви и ранени, нито официален коментар от страна на властите.

Град Майдугури се намира в зоната на действие на ислямистките бунтовници от групировката "Боко Харам", които за последните две десетилетия са убили десетки хиляди хора и са предизвикали разселването на милиони местни жители, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за взрива, но ислямисти и преди са вземали на прицел джамии и оживени места в Майдугури чрез самоубийствени бомбени нападения или атаки със самоделни взривни устройства.

"Боко Харам" започна бунтовническата си дейност в щата Борно през 2009 г., стремейки се на създаде така наречен Ислямски халифат. Въпреки усилията на нигерийската армия, спорадичните атаки на ислямистите в района продължават.

Експлозията е станала по време на вечерната молитва СНИМКА: Екс/ @goswamirishith

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте Коледа във Виена (Видео)