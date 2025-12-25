Търсенето на фойерверки в Германия расте въпреки призивите за забрана

Търсенето на фойерверки в Германия нараства с наближаването на Новата година въпреки засилващите се критики и призивите за по-строги ограничения, предаде ДПА и БТА.

Най-големият производител на фойерверки в Германия, „Веко“ (Weko), заяви, че обемът на ракети, пиратки, фойерверки и други пиротехнически изделия, предлагани в магазините тази година, е с около 10% по-висок отколкото миналата.

Обемът нараства през последните няколко години и Германската асоциация на пиротехническата индустрия заяви, че очаква по-голяма наличност в целия сектор.

Фойерверките могат да се продават в Германия от 29 до 31 декември. Непродадените артикули се връщат на производителите, въпреки че „Веко“ заяви, че процентът на връщанията миналата година е бил по-нисък от очакваното.

Клаус Гоцен, председател на асоциацията на пиротехническия сектор, каза, че напоследък се наблюдава тенденция към предпочитане на комбинирани фойерверки, при които се запалва фитил към кутия, която след това задейства поредица от фойерверки в продължение на няколко минути.

За много хора в Германия обаче фойерверките и пиратките в празничната нощ остават източник на раздразнение, особено сред групите за защита на животните и околната среда. Те посочват, че дивите животни, включително птиците, се плашат и изразходват енергийните резерви, от които се нуждаят, за да преживеят зимата.

В градове като Берлин празненствата за Нова година често се сравняват със сцени от военна зона, а еколозите посочват, че фойерверките също така генерират отпадъци и представляват разхищение на ресурси.

Сред поддръжниците на забраната на фойерверките е и полицейският синдикат на Германия, който предупреди, че полицейските служители все по-често стават обект на нападения с фойерверки.

Министрите на вътрешните работи на 16-те германски федерални провинции обаче не успяха да се споразумеят за общи мерки за забрана, а въведената неотдавна забрана на германския остров Фьор в Северно море беше отменена от съда.

Ръководителят на продажбите на „Веко“ Оливер Герстмайер казва, че увеличаването на търсенето на фойерверки е доказателство, че повечето хора не подкрепят въвеждането на забрана. „За много хора посрещането на Новата година с цветни фойерверки е нещо прекрасно. Трябва да се уважава това, вместо да се дискредитира с постоянни дебати за забрана“, смята той.