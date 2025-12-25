Китайските управляващи обсъдиха борбата с корупцията

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия се събра днес под председателството на държавния лидер Си Цзинпин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Темите на заседанието, водено от Си - генерален секретар на ЦК на ККП, бяха подобряването на поведението на партийните членове, изграждането на среда на почтеност и борбата с корупцията през идната 2026 година.

Според решенията на китайското политбюро, взети на заседанието, върховният антикорупционен орган на страната ще има пленарна сесия от 12 до 14 януари догодина.