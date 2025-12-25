ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авокадото може да помогне на диабетиците да контро...

Китайските управляващи обсъдиха борбата с корупцията

Китай СНИМКА: pixabay

Политическото бюро на Централния комитет на Китайската комунистическа партия се събра днес под председателството на държавния лидер Си Цзинпин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Темите на заседанието, водено от Си - генерален секретар на ЦК на ККП, бяха подобряването на поведението на партийните членове, изграждането на среда на почтеност и борбата с корупцията през идната 2026 година. 

Според решенията на китайското политбюро, взети на заседанието, върховният антикорупционен орган на страната ще има пленарна сесия от 12 до 14 януари догодина.

 

