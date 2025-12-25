Пожар избухна на платноход-музей в Хамбург

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар избухна на борда на историческия платноход "Маре Фризиум" (Mare Frisium) в германския пристанищен град Хамбург, предаде ДПА, като се позова на съобщение от днес на местните власти.

Гъст черен дим се издигна от 50-метровия тримачтов кораб, акостирал близо до концертната зала на филхармонията в Хамбург, информира противопожарната служба.

Аварийни екипи, вдигнати по тревога малко след полунощ, потушиха пламъците. Не е било необходимо да се включат екипи от пожарни лодки, уточнява ДПА, цитирана от БТА.

Няма данни за пострадали, а мащабът на щетите тепърва ще се оценява.

Властите отбелязват, че не е имало хора по време на пожара на борда на над 100-годишния кораб музей, който сега се използва предимно като място за събития.

Причината за инцидента също се проучва. Властите подозират техническа повреда, като една от версиите е късо съединение.