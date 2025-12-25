Ситуацията с фермерските блокади в Гърция е временно облекчена заради празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протестиращите гръцки фермери обявиха, че прекратяват пътните блокади до петък, 26 декември 2025 г. включително, с цел да се улесни празничният трафик на пътуващите.

Към момента основните гранични пунктове с България – Кулата-Промахон и Илинден-Ексохи, са отворени за леки автомобили и автобуси. Въпреки това, тракторите остават в близост до пътищата, като протестната готовност се запазва.

Ключови пътни артерии, като магистралата Солун – Атина (при Малгара), са частично разчистени и са осигурени по две ленти за движение в посока. Въпреки това тракторите остават разположени край пътищата.

Очаква се протестите да се възобновят с пълна сила след 26 декември, като фермерите заплашват с нови блокади на магистрали и гранични пунктове, ако исканията им за субсидии и финансова помощ не бъдат изпълнени от правителството.

Протестите са предизвикани от забавянето на близо 600 млн. евро в субсидии от ЕС поради разследване за корупция при разпределението им. Фермерите настояват за по-ниски цени на горивата и електроенергията, както и за преразглеждане на политиките на ЕС, които според тях унищожават гръцкото земеделие.

Премиерът Мицотакис заяви, че правителството няма да се поддаде на „изнудване" и фискалните ограничения и правилата на ЕС не позволяват допълнителни разходи извън вече обявения пакет от 160 милиона евро.

Властите остават отворени за преговори, но само ако блокадите бъдат окончателно вдигнати и не се застрашава общественият ред и икономиката, чиято оценявана загуба е от около 200 млн. евро седмично.