Зеленски благодари на папата за усилията му за коледно примирие

Украинският президент Володимир Зеленски изказа в социалната платформа "Екс" благодарността си към папа Лъв Четиринадесети за усилията му да бъде установено коледно примирие във водената от Русия война в Украйна, предаде Укринформ.

"Високо ценим постоянното внимание, което папа Лъв Четиринадесети обръща на всички дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руската война срещу Украйна, и споделяме разочарованието на Негово светейшество от отказа на Русия да приеме предложението за коледно примирие", заяви държавният глава на Украйна, цитиран от БТА.

Президентът подчерта, че украинците празнуват четвъртата си Коледа в условия на война, най-голямата в Европа от Втората световна война, обръща внимание Укринформ. Той отбеляза, че Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове по украинската енергийна системи, причинили прекъсвания на електроснабдяването. В същото време руските войски продължават щурма си по фронтовата линия, допълни Зеленски.

"От рещаващо значение е за всеки по света да говори за край на тази война и да попречи на Русия да превърне бруталността, терора и агресията срещу нашия народ в нещо рутинно. Призовавам всички лидери, които носят отговронст, да подкрепят мира така, както го прави Светият отец", обобщи Зеленски.