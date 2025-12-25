Скопие отказа мазут от България

Според Муцунски РСМ няма нужда
Правителството на Северна Македония е отказало спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната ни съседка, съобщава ТВ24.
"Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение", е заявил северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от медията.
От Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония информират, че по време на вчерашния телефонен разговор със своя български колега Георг Георгиев, ръководителят на македонската дипломация Тимчо Муцунски е благодарил за предложената помощ и е заявил, че към момента страната няма нужда от допълнителна подкрепа.
Въпреки че Северна Македония ще използва държавните си резерви от мазут за производство на електроенергия, правителството счита, че в момента страната не се намира в ситуация, в която е необходима такава помощ.
В сряда българското правителство предложи на Република По разпореждане на премиера в оставка Росен Желязков министърът на енергетиката Жечо Станков извърши проверка на наличностите от мазут у нас.
Проверката установила, че на територията на страната има достатъчни количества мазут за нуждите на страната ни.Последва и предложението към РСМ за спешни доставки на мазут.
Предложението на България бе отправено след като правителството на Република Северна Македония обяви извънредно положение в страната, породено от затруднения в доставките на енергоносители. Причина за ситуацията е блокадата на граничните пунктове с Република Гърция от гръцките фермери, която възпрепятства вноса на горива и суровини.