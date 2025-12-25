Подкрепен от Тръмп консерватор печели президентските избори в Хондурас

Консервативният бизнесмен Насри Асфура, подкрепен от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, беше обявен вчера за победител в президентските избори в Хондурас, три седмици след вот, белязан с много малки разлики и обвинения в измами, предаде Франс прес, отбелязвайки знака за политически курс надясно на страната.

След четири години управление на лявоориентираната политически президентка Сиомара Кастро тази победа акцентира върху възхода на десните правителства в Латинска Америка след промените в Чили, Боливия, Перу и Аржентина. Двете най-големи икономики в региона, Бразилия и Мексико, обаче се управляват от левицата, посочва АФП, цитирана от БТА.

Шейсет и седем годишният Асфура, син на палестински имигранти, ще встъпи в длъжност на 27 януари.

Наричан Тито, този строителен предприемач, кандидат на Националната партия на Хондурас, победи телевизионния водещ Салвадор Насралла от Либералната партия, също дясно настроен. Насралла поиска изцяло ново преброяване на гласовете поради предполагаеми нередности.

Избирателната комисия на Хондурас - Националният избирателен съвет, "обявява гражданина Насри Хуан Асфура Саблах за избран за четиригодишен мандат“, заяви председателката на органа Ана Паола Ал. Според окончателните официални резултати Асфура е получил 40,1% от гласовете, в сравнение с 39,53% за Насралла и 19,19% за бившата министърка на отбраната Рикси Монкада, кандидатът на оттеглящата се президентка Кастро (от Партията на свободата и преструктурирането, известна като партия "Либре").

"Граждани на Хондурас, няма да ви разочаровам“, написа победителят в социалната платформа "Екс".

Веднага щом той беше обявен за новоизбрания президент, държавният секретар на САЩ Марко Рубио в изявление приветства „ясната“ и „безспорна“ победа, призовавайки всички партии "да уважат резултатите“.

"Очакваме с нетърпение да работим с неговата администрация за развитие на двустранното и регионалното сътрудничество в областта на сигурността, за прекратяване на незаконната имиграция в Съединените щати и засилване на икономическите връзки между нашите две страни“, добави той. САЩ са основният търговски партньор на Хондурас, като 2 милиона хондурасци живеят на американска територия. Техните парични преводи представляват една трета от националния брутен вътрешен продукт.

В навечерието на изборите с един тур на 30 ноември Доналд Тръмп заплаши да намали помощта за една от най-бедните страни в Латинска Америка, ако Асфура не бъде избран за президент, припомня АФП. От друга страна, американският президент помилва ментора на консервативния кандидат - бившия президент Хуан Орландо Ернандес, който излежаваше 45-годишна присъда в Съединените щати за трафик на наркотици.

В социалните си медии бившият лидер заяви, че Хондурас "затваря един цикъл и отваря нова глава“, за да "се върне на правилния път“. В същото време аржентинският президент Хавиер Милей определи победата на Асфура като "категорично поражение за наркосоциализма“.

Многократните прекъсвания в преброяването на гласовете, дължащи се според Националния избирателен съвет на технически проблеми, приписвани на частната компания, отговорна за предаването и разпространението на резултатите, подхраниха съмнения за изборни манипулации. Според Насралла изборите са му били "откраднати“, а останалата на трето място Рикси Монкада говори за "фалшификация“ и "намеса“ на Тръмп във вота.

Наблюдателите на изборите от Организацията на американските държави (ОАД) и Европейския съюз (ЕС) в Хондурас обаче посочиха, че не са засекли сериозни нередности.

Асфура, който е бивш кмет на столицата Тегусигалпа, е уверен в подкрепата на военните, които играят решаваща роля в Хондурас в контекста на многобройните преврати. Последният от тях, през 2009 г., свали тогавашния президент Мануел Селая, съпруг на Сиомара Кастро.

Новоизбраният президент обещава да привлече чуждестранни инвестиции в страна с население от 11 милиона души и заяви намерението си да засили връзките си с Тайван. Сиомара Кастро възстанови отношенията на Хондурас с Китай през 2023 г.

Насри Асфура обаче ще трябва да управлява държава, още по-поляризирана след спорния избирателен процес, в която вилнеят наркотрафиканти и банди, акцентира АФП. Кастро се опита да се бори с тях, като обяви извънредно положение по примера на салвадорския лидер Наиб Букеле. Както и в съседната страна обаче правозащитни организации осъждат стратегията на репресии спрямо бандите, като твърдят, че тя е в нарушение на човешките права.