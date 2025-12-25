ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Авокадото може да помогне на диабетиците да контро...

Два руски резервоара с петрол се запалиха след украинска атака с дронове

Русия и Украйна се атакуват с дронове и ракети всяка нощ. СНИМКА: Пиксабей

Два резервоара с петролни продукти се възпламениха днес в руското пристанище на Азовско море Темрюк, в Краснодарския край, като според местните власти причината е украинска атака с дронове, предаде Ройтерс.

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра, уточниха от регионалния оперативен щаб в приложението "Телеграм".

Засега няма данни за пострадали, се пояснява в съобщение на щаба, цитирано от ТАСС, посочва БТА.

За потушаването на пожара са мобилизирани 70 души и 11 пожарни коли, добавя руската държавна агенция.

 

