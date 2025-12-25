Мъж от Арканзас спечели над 1,8 млрд. долара от лотарията „Пауърбол“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жител на Арканзас снощи спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария „Пауърбол“ (Powerball), с което бе сложен край на тримесечен период без печеливш, предаде Асошиейтед Прес.

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото „Пауърбол“ беше 19.

Джакпотът, който беше четвъртият по големина в историята на САЩ, падна след 46 поредни тегления, в които никой не уцели и шестте числа. Последното теглене с печеливш беше на 6 септември, когато участници от Мисури и Тексас спечелиха 1,787 милиарда долара, припомня БТА.

Последният път, когато някой спечели джакпот от „Пауърбол“ на Бъдни вечер, беше през 2011 г., съобщи компанията организатор на лотарията.

Шансовете за печалба на „Пауърбол“ са 1 към 292,2 милиона и правилата на лотарията са предназначени да генерират големи джакпоти, посочва АП. От лотарията отбелязват, че шансовете за печалба са много по-добри за по-малките награди в играта.

Спечелилият джакпота сега ще трябва да избере дали да получи 30 плащания в рамките на 29 години или, както повечето печеливши избират - опцията за пари в брой, която за снощния тираж възлиза на около 735,3 милиона долара преди данъците.

Талоните за участие в „Пауърбол“ струват 2 долара и могат да бъдат купени в 45 щата, както и във Вашингтон, окръг Колумбия, Пуерто Рико и Американските Вирджински острови.