Разсекретяват над 1 млн. нови доказателства по делото „Епстийн“

Повече от един милион новооткрити документа, потенциално свързани с Джефри Епстийн, ще бъдат разсекретени от американските власти. Това става на фона на нарастващ натиск върху Министерството на правосъдието, което не спази крайния срок за публикуване на всички материали по делото, съобщава Би Би Си.

ФБР и прокурорите в Ню Йорк са сигнализирали за допълнителните файлове, като се очаква процесът по преглед и редактиране да продължи още няколко седмици.Агенцията заяви, че ще „продължи да спазва изцяло федералния закон и указанията на президента Доналд Тръмп за публикуване на документите". В изявлението обаче не се уточнява как ФБР и прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк са се натъкнали на допълнителния масив от материали.Джефри Епстийн беше обвинен в трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация и очакваше съдебен процес, когато почина в затвор в Ню Йорк.Новината за допълнителните документи идва, след като Министерството на правосъдието вече публикува хиляди файлове, свързани с разследванията срещу Епстийн, част от които са силно редактирани. Документите се разсекретяват поетапно, като високопоставени представители на ведомството заявиха, че стотици хиляди страници все още предстои да бъдат оповестени.Публикацията на материалите стана възможна след приемането от Конгреса на Закона за прозрачност на досиетата „Епстийн", подписан от президента Доналд Тръмп. Законът задължава властите да предоставят всички документи на обществеността, като същевременно защити самоличността на жертвите.Голяма част от вече публикуваните файлове — включително видеа, снимки, имейли и следствени материали — съдържат значителни заличавания. Сред тях са и имената на лица, които ФБР посочва като възможни съучастници в случая.Министерството на правосъдието е обект на критики от страна на законодатели и от двете партии заради обема на редакциите. Законът допуска заличаване единствено с цел защита на жертвите и на активни разследвания.След обявяването на откриването на допълнителните документи водещият демократ в Комисията по надзор на Камарата на представителите Робърт Гарсия обвини Белия дом, че „незаконно" задържа файловете.„Всеки ден виждаме лъжи, некомпетентност, пропуснати срокове и незаконни редакции", заяви Гарсия в публикация в X.Законът изрично забранява заличаването на имена или информация само защото биха могли да бъдат неудобни или да нанесат „репутационни щети". Той изисква от Министерството на правосъдието да предостави и вътрешна кореспонденция и служебни бележки, които показват кого са разследвали властите и какви решения са били взети — дали да се повдигнат обвинения, да не се повдигнат или да не се започва разследване срещу Епстийн и негови приближени.Сред документите са включени и имейли от 2019 г., за които се предполага, че са разменени между служители на ФБР, и в които се споменават 10 възможни съучастници на Джефри Епстийн.