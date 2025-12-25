314 пилотирани дълбоководни гмуркания е извършил Китай през 2025 г.

Вчера в Саня, провинция Хайнан, Комитетът на потребителите към големия научноизследователски инфраструктурен проект на Китайската академия на науките „Пилотирани дълбоководни апарати и кораби за офшорна поддръжка" публикува годишния отчет за използването на трите най-големи пилотирани дълбоководни апарата за 2025 г., както и първоначалните планове за 2026 г., съобщава КМГ.

Според представените данни през 2025 г. трите пилотирани дълбоководни апарата на Китай – „Дзяолун", „Шънхай Юншъ" и „Фъндоуджъ" – са извършили общо 314 дълбоководни гмуркания, което ясно демонстрира устойчивия напредък в тяхното практическо приложение.

През годината екипът на апарата „Дзяолун" реализира първото за Китай гмуркане под арктическия морски лед, както и съвместни подводни операции с „Фъндоуджъ", с което бе поставено началото на едновременни координирани мисии между два пилотирани дълбоководни апарата.

През периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.) се очаква Китай да комбинира използването на пилотирани и безпилотни дълбоководни апарати за организирането на повече съвместни международни научни експедиции. Това ще допринесе за задълбочаването на международното научно сътрудничество и за по-нататъшния напредък в дълбоководните изследвания, технологичното развитие и приложението на специализирано оборудване.