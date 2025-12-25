ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бреговата охрана на Гърция спаси десетки мигранти

КМГ: ЕС остро осъди визовите ограничения на САЩ срещу бивш член на Европейската комисия

Снимка: Китайска медийна група

Вчера Европейската комисия остро осъди решението на САЩ да наложат визови ограничения на петима европейски граждани, сред които и бившият еврокомисар Тиери Бретон. Говорител на ЕС заяви, че при необходимост Съюзът ще реагира бързо и решително, за да защити своята регулаторна автономия и да се противопостави на неразумните мерки.

На 23 декември Държавният департамент на САЩ публикува съобщение, с което забрани влизането в страната на петима души, в това число и бившият член на Европейската комисия Тиери Бретон. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио написа в социалните мрежи, че съответните лица „са ръководили организирани действия", с които са принуждавали американски онлайн платформи да извършват „цензура" на съдържание.

В отговор Бретон заяви, че действията на САЩ представляват „политическо преследване".

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

