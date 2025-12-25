Отмениха джаз концерт в Център „Кенеди“, заради името на Тръмп, добавено към фасадата

Планираният джаз концерт във вашингтонския Център „Кенеди" на Бъдни вечер, празнична традиция, датираща от над 20 години, бе отменен, пише Асошиейтед прес.

Водещият на шоуто, музикантът Чък Ред, каза, че е отменил представлението, след като Белият дом обяви миналата седмица, че името на президента Доналд Тръмп ще бъде добавено към името на сградата, предава БТА.

От миналия петък на фасадата на сградата е изписано „Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди Мемориален център за сценични изкуства". Според Белия дом, избраният от президента управителен съвет е одобрил решението, което според някои наблюдатели нарушава закона. Тръмп от месеци даваше да се разбере, че е отворен за промяна на името на центъра.

„Когато видях промяната на името в уебсайта на Център „Кенеди", а няколко часа по-късно и на сградата, реших да отменя концерта ни", поясни Ред в имейл до Асошиейтед прес. Ред, барабанист и вибрафонист, който е бил на турнета с музиканти от ранга на Дизи Гилеспи и Рей Браун, от 2006 г. е председател на празничните Jazz Jams в Център „Кенеди", като наследява басиста Уилям „Кетер" Бетс.

Президентът Джон Кенеди беше убит през 1963 г., а на следващата година Конгресът прие закон, с който центърът беше обявен за жив паметник в негова чест, припомня Асошиейтед прес.

Племенницата на Кенеди, Кери Кенеди, обеща да премахне името на Тръмп от сградата, след като той напусне поста си, а бившият историограф на Камарата на представителите Рей Смок е сред тези, които твърдят, че всякакви промени трябва да бъдат одобрени от Конгреса.

Законът изрично забранява на съвета на попечителите да превърне Центъра в паметник на друг човек и да постави името на друго лице на фасадата на сградата.

Тръмп, който е републиканец, се ангажира активно с Центъра, кръстен на емблематичен демократ, след като през първия си мандат го игнорираше. Той изгони ръководството му, преструктурира съвета, като го оглави, и лично беше домакин на тазгодишните награди на Център „Кенеди", с което наруши дългогодишната традиция президентите да бъдат предимно зрители.

Многобройни артисти отмениха представленията си в Центъра, откакто Тръмп започна да прави промени в културната институция.