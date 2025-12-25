ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обработват срещу заледяване пътища в София

Един загинал и двама ранени след атака с дронове в Одеска област

Руските дронове ежедневно атакуват градове в Украйна. СНИМКА: Пиксабей

Един човек е загинал, а двама души са пострадали в резултат на снощната атака с дронове срещу пристанищната и промишлената инфраструктура на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в "Телеграм". 

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове. На терен работят всички съответни служби, които ликвидират последиците от нападението. 

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна, припомня БТА. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

