До този момент градът беше разделен между руските и украинските сили

Украйна пое пълен контрол над стратегическия град Купянск, нанасяйки тежък удар на руския президент Владимир Путин, съобщава " Дейли мейл".

Руските власти досега твърдяха, че техните сили са овладели града в Харковска област, но украинската армия опроверга тези твърдения и възстанови пълния си контрол над ключовия транспортен възел.

В коледното си обръщение украинският президент Володимир Зеленски отправи тежки думи към руския лидер.

Ситуацията в региона остава напрегната, като боевете продължават и двете страни съобщават за ожесточени военни действия.

Прокремълски канали, подкрепящи войната, за първи път признаха, че руските войски са били разгромени и изтласкани от Купянск, описвайки поражението като „по-тежко от критично".

Украйна винаги е отричала, че Русия е установила пълен контрол над града. Преди две седмици президентът Володимир Зеленски дори посети част от Купянск, за да опровергае фалшивите твърдения на Кремъл.

До този момент градът беше разделен между руските и украинските сили, но според последни съобщения вече е изцяло под контрола на Украйна.

Руският президент Владимир Путин бе наградил генерал Сергей Кузовлев с най-високото отличие „Герой на Русия" за „завземането" на Купянск – признание, което сега се смята за символично и празно.

В Кремъл вече се чуват призиви отличието да бъде отнето, заради опасения, че Путин получава неточна информация за бойните успехи от своите командири.

Украинските въоръжени сили поеха пълен контрол над Купянск, съобщи военният коментатор Владимир Романов. Прокремълски източници нарекоха загубата „грешка" на руските войски и я описаха като „по-тежка от критично".

Руски командири съобщават, че Путин е бил подведен с фалшиви доклади за „победи" и е възхвалявал успехите на армията, за да впечатли Доналд Тръмп. В резултат войските са изтеглени от позиции, които са могли да задържат, а психо-информационната операция около Купянск се оказва провал.

Президентът Путин заявяваше, че „Купянск е под наш контрол от няколко седмици", но действителността показа обрат. Генерал Сергей Кузовлев бе награден с орден „Герой на Русия" за „завземането" на града, но сега се чуват призиви наградата да му бъде отнета.

Коледното обръщение на украинския президент Володимир Зеленски включваше остри думи срещу руския лидер: „Днес всички споделяме една мечта и едно пожелание: той [Путин] да загине. Молим се за мир за Украйна и се борим за него."

Междувременно САЩ и Украйна проведоха продължителни преговори във Флорида, опитвайки се да постигнат мирно решение. Зеленски предложи създаване на демилитаризирана зона в източна Украйна, за да се намери компромисно решение за Донбас, регионът, където Русия контролира по-голямата част от Луганск и около 70% от Донецк.

Въпреки преговорите, Путин засили нападенията си срещу цивилни и инфраструктурата на Украйна, оставяйки хиляди без ток в студените зимни дни. В понеделник високопоставен руски генерал бе убит при бомбен атентат под колата му, а след това в Москва имаше нова бомбена атака, при която загинаха трима, среди които и двама полицаи..

В предварително записан клип, заснет на празничен фон, президентът Володимир Зеленски заяви: „Днес всички споделяме една мечта и едно пожелание: той [Путин] да загине. Всеки може да мисли това на лично ниво, но когато се обръщаме към Бога, молим и за повече. Молим се за мир за Украйна. Борим се за него и се молим за него."

Междувременно американски и украински официални лица провеждат интензивни преговори във Флорида, опитвайки се да сложат край на войната, която вече навлиза в четвъртата си година.

Вчера стана ясно, че Зеленски е предложил създаване на демилитаризирана зона в източна Украйна. „Намираме се в ситуация, в която руснаците искат да напуснем Донецкия регион, а американците търсят решение, което да не е изход – защото ние сме против напускането. Те искат демилитаризирана или свободна икономическа зона, която да отчита интересите и на двете страни", обясни той.

Преговорите се концентрират предимно върху съдбата на Донбас – индустриалния източен район на Украйна, включващ Донецк и Луганск. Докато руските сили контролират по-голямата част от Луганск и около 70% от Донецк, Путин настоява Украйна да се откаже от останалата територия, която не е завзета, позиция, която Киев категорично отхвърля.

Въпреки водените преговори, Русия е засилила нападенията си срещу Украйна през последните седмици, при които няколко цивилни са загинали, а много други са ранени.