Хеликоптер се разби в Килиманджаро, петима са загинали (Видео)

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания. При инцидентът са загинали пет души, съобщават гражданските авиационни власти в страната.
Местни медии съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Хеликоптерът се разбил в сряда близо до лагера Барафу в планината, се казва в изявление на гражданските авиационни власти на Танзания.
Вестник „Мвананичи" и телевизия „Ийст Африка", цитирайки началника на полицията в региона на Килиманджаро, съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска спасителна мисия.
Сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи, посочи вестникът, без да уточни националността на туристите.
Килиманджаро е най-високата планина в Африка и се издига на почти 6000 метра над морското равнище. Около 50 000 туристи изкачват планината всяка година.
Tanzania: Kajugujugu ya kompanyi yitwa Kilimediair Aviation yagonze umusozi uruta iyindi muri Afurika "Kilimanjaro" abantu batanu bari bayirimo bahasiga ubuzima. pic.twitter.com/7LJjYffoTq— Dj_Pundit250 (@peace1Et) December 25, 2025