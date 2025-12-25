Хеликоптер се разби в Килиманджаро, петима са загинали (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания. При инцидентът са загинали пет души, съобщават гражданските авиационни власти в страната.

Местни медии съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска мисия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Хеликоптерът се разбил в сряда близо до лагера Барафу в планината, се казва в изявление на гражданските авиационни власти на Танзания.

Вестник „Мвананичи" и телевизия „Ийст Африка", цитирайки началника на полицията в региона на Килиманджаро, съобщиха, че хеликоптерът е изпълнявал медицинска спасителна мисия.

Сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи, посочи вестникът, без да уточни националността на туристите.

Килиманджаро е най-високата планина в Африка и се издига на почти 6000 метра над морското равнище. Около 50 000 туристи изкачват планината всяка година.