115 задържани по подозрение, че планирали атаки по време на коледните празници

Турската полиция е задържала 51 души по подозрения, че са свързани с "Ислямска държава" СНИМКА: АРХИВ

Турските власти са задържали 115 заподозрени членове на „Ислямска държава“, за които се твърди, че са планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната, съобщи днес главната прокуратура на Истанбул, предаде Ройтерс.

Полицията в Истанбул е получила информация, че членове на „Ислямска държава“ са планирали атаки в Турция, особено срещу немюсюлмани, по време на коледните и новогодишните празненства, пише в съобщение на прокуратурата, публикувано в Екс.

Полицията е направила обиски на 124 места в Истанбул и е заловила 115 от 137-те издирвани заподозрени, се казва още в съобщението. Открити са няколко пистолета и боеприпаси, пояснява БТА.

