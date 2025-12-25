Сирия задържа висш лидер на ИДИЛ

Сирийските сили за сигурност задържаха висш лидер на терористичната организация ИДИЛ . Таха ал-Зуби, известен с псевдонима Абу Омар Тибия е определян като самопровъзгласилия се „валия" (губернатор) на групировката за района на Дамаск, съобщава Асошиейтед прес.

Терористът е арестуван при специализирана операция в град Муадамия, разположен в околностите на столицата Дамаск. Операцията бе проведена съвместно от сирийските сили за вътрешна сигурност и подразделения на международната коалиция, водена от САЩ. По време на акцията Ал-Зуби и няколко негови помощници бяха задържани с експлозивни жилетки, което според властите сочи, че са подготвяли непосредствени атаки.

Таха ал-Зуби е считан за един от най-влиятелните лидери на ИДИЛ в региона на сирийската столица. Сирийските власти описват задържането му като „разтърсващ удар" срещу мрежите на терористичната групировка в Дамаск и околностите му.

Арестът се осъществява две седмици, след като на 13 декември двама американски войници и цивилен гражданин на Съединените щати бяха убити в централния сирийски град Палмира. Според Вашингтон нападението тогава е било извършено от член на "Ислямска държава".