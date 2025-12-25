Дронове удариха завод на "Газпром" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украински дронове с голям обсег поразиха два ключови руски обекта – Оренбургския газов завод на „Газпром" и морското пристанище Темрюк, където два петролни резервоара се запалиха, обхващайки около 2 000 кв. м.

Атаката е част от засилената кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура в края на 2025 г.

Оренбургският газов химически комплекс на „Газпром" е един от най-големите в света Заводът преработва около 45 млрд. куб. м природен газ и над 6 млн. тона газов кондензат годишно, включително суровини от Казахстан.

Ударът принуди преустановяване на приема на суров газ от Карачаганак, като Министерството на енергетиката на Казахстан обяви „извънредна ситуация" и ограничаване на добива. Операцията демонстрира новите възможности на украинските дронове, като се осъществи на около 1 200–1 500 км от украинската граница.

