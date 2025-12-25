Дронове удариха завод на "Газпром" (Видео)

Украински дронове с голям обсег поразиха два ключови руски обекта – Оренбургския газов завод на „Газпром" и морското пристанище Темрюк, където два петролни резервоара се запалиха, обхващайки около 2 000 кв. м.
Атаката е част от засилената кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура в края на 2025 г.
Оренбургският газов химически комплекс на „Газпром" е един от най-големите в света Заводът преработва около 45 млрд. куб. м природен газ и над 6 млн. тона газов кондензат годишно, включително суровини от Казахстан.
Ударът принуди преустановяване на приема на суров газ от Карачаганак, като Министерството на енергетиката на Казахстан обяви „извънредна ситуация" и ограничаване на добива. Операцията демонстрира новите възможности на украинските дронове, като се осъществи на около 1 200–1 500 км от украинската граница.
💥 СБУ уразила нафтові резервуари в порту Темрюк Краснодарського краю та газопереробний завод в Оренбурзі — джерела NV— NV (@tweetsNV) December 25, 2025
Після ударів у морському порті загорілися два резервуари з нафтопродуктами. Водночас завод в Оренбурзі призупинив технологічні процеси: https://t.co/3G4E3VAZqK pic.twitter.com/yGQHZXGtNi
